В Крыму задержали избивших военного за литеру Z на одежде Подозреваемые в избиении военного за литеру Z на одежде задержаны в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крымская полиция задержала подозреваемых в избиении российского военнослужащего в Судаке, заявил в своем Telegram-канале советник главы региона по информационной политике Олег Крючков. Задержанные набросились на мужчину, когда тот прогуливался по набережной. Причиной стали нашивки с буквой Z на одежде.

Все подозреваемые в избиении военного в Судаке задержаны. Сейчас с ними работают правоохранительные органы, — написал Крючков.

Об инциденте стало известно 11 июля. Группа людей избила контрактника, который лечился в одном из санаториев курортного города Судака. После военный написал заявление в полицию. Крючков в свою очередь пообещал «запредельно жёсткую реакцию» на произошедшее.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что латинские буквы V и Z не являются официальными воинскими символами. Знак Z используется как символ поддержки российской спецоперации на Украине. Буквы Z и V наносят на российскую военную технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Z означает «За победу», V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».