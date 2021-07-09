В Крыму выявили рекордное число заражённых COVID за сутки

Максимальный суточный прирост заразившихся коронавирусом выявили в Крыму с начала пандемии. Таким образом, на территории полуострова были инфицированы 368 человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов в своих соцсетях.

За 10 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 368 случаев коронавирусной инфекции, — написал он.

Глава региона уточнил, что 286 случаев заражения выявлены после того, как люди обратились за помощью к медикам. Часть пациентов заразились при контакте с другими заболевшими в Крыму, а часть случаев являются завезёнными из-за рубежа.

Стоит заметить, что предыдущий антирекорд в республике фиксировался 13 января, тогда прирост составил 360 человек.

Аксёнов также уточнил, что за минувшие сутки на территории полуострова от последствий заболевания вылечились 153 человека. Кроме того, за последние 24 часа в республике сделали 5675 тестов на коронавирус.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов заявил, что количество новых волн коронавируса и судьба всей эпидемии зависят от поведения людей и их отношения к вакцинации.