В Крыму выявили 20 случаев гонконгского гриппа

В Крыму за прошедшую неделю зафиксировали сразу 20 случаев заражения гонконгским гриппом. Как сообщает «МК в Крыму» со ссылкой на главу регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую, это заболевание впервые выявлено на полуострове в летний период.

Такой циркуляции вирусов гриппа на территории полуострова в летний период у нас не было никогда, что является ещё одной особенностью эпидемического сезона этого года, — сказала Пеньковская.

По её словам, все случаи были лабораторно подтверждены государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора. Пеньковская призвала жителей для предотвращения распространения заболевания с сентября начать вакцинироваться от гриппа.

Первые случаи заражения этим вирусом были зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. За три года от него умерло, по разным данным, от одного до четырёх миллионов человек. Заболевание опасно тем, что его осложнения могут привести к летальному исходу или инвалидизации больного.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский рассказал, как совместить вакцинацию от гриппа и COVID-19.