Общество

В Крыму установили данные сотни погибших в 1944 году воинов

16:53, 14 апреля 2020
Фото: Victor Lisitsin/Global Look Pres

Личности более ста красноармейцев, которые погибли весной 1944 года при освобождении Крыма, удалось установить благодаря сотрудникам и студентам Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Руководитель управления организационно-административной политики КФУ Наталья Кармазина рассказала, что работы проводятся на средства президентского гранта. Уже открыты ранее неизвестные имена. Сейчас учебное заведение планирует включить в реестр памятников объекты на Старорусском кладбище и объявить его территорию достопримечательным местом, передаёт «МК в Крыму».

Ранее стало известно, что ступени храма ВС РФ будут сооружены из переплавленного оружия вермахта. Эти военные трофеи времён ВОВ показали журналистам. Среди них — пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а также пулемёты MG42, писал NEWS.ru.

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