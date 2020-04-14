В Крыму установили данные сотни погибших в 1944 году воинов

https://static.news.ru/photo/9a91c9ee-7e5b-11ea-8cc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Pres

Личности более ста красноармейцев, которые погибли весной 1944 года при освобождении Крыма, удалось установить благодаря сотрудникам и студентам Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского.

Руководитель управления организационно-административной политики КФУ Наталья Кармазина рассказала, что работы проводятся на средства президентского гранта. Уже открыты ранее неизвестные имена. Сейчас учебное заведение планирует включить в реестр памятников объекты на Старорусском кладбище и объявить его территорию достопримечательным местом, передаёт «МК в Крыму».

Ранее стало известно, что ступени храма ВС РФ будут сооружены из переплавленного оружия вермахта. Эти военные трофеи времён ВОВ показали журналистам. Среди них — пистолеты Walther P38 и Parabellum P08, а также пулемёты MG42, писал NEWS.ru.