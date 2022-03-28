В Крыму сообщили, что Северо-Крымский канал полностью заполнился водой

Военнослужащий ВС РФ на дамбе Северо-Крымского канала в Херсонской области. Северо-Крымский канал берет свое начало от водохранилища Каховской ГЭС

Северо-Крымский канал на всей протяжённости заполнился водой впервые за восемь лет, cообщил заместитель председателя Госкомводхoза Крыма Альберт Кaнгиев. Он добавил, что сейчас всё готово для того, чтобы фермеры получали воду для сельскохозяйственных нужд, передаёт ТАСС.

Полностью заполнен [Северо-Крымский канал] до перемычки, которая находится в Нижнегорском районе. А со стороны Керчи заполнен водой из Белогорского водохранилища и подземных водозаборов, — сказал Кангиев.

Вода, которая ранее поступала в Крым из Херсонской области Украины по Северо-Крымскому каналу, была перекрыта Киевом в мае 2014 года.

26 февраля глава республики Сергей Аксёнов сообщил, что российскими военными была уничтожена дамба, которая перекрывала Северо-Крымский канал. Это стало возможно благодаря действиям Вооружённых сил РФ в Новой Каховке. По его словам, принимаемые меры по возвращению воды на полуостров продолжаются.

После того, как вода стала поступать в Северо-Крымский канал, руководители агропредприятий на полуострове решили выделить 300 гектаров земли под посев риса. Сеять культуру решили впервые за восемь лет.