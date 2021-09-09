В Крыму ребёнка с ДЦП не пустили на спецкресле в самолёт

Сотрудники крымского следственного отдела на транспорте начали проверку сообщений СМИ и соцсетей о том, что 8 сентября проводник не разрешил матери десятилетнего ребёнка с ДЦП взять спецкресло в салон самолёта, выполнявшего рейс Симферополь — Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба СУ СК Крыма, в результате женщине пришлось более трёх часов во время полёта держать сына-инвалида на коленях. У ребёнка тяжёлая форма детского церебрального паралича.

По словам женщины, которые приводит пресс-служба ведомства, ранее у неё при перелётах с сыном подобных проблем не возникало.

По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева в этот же день сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте в рамках организованной процессуальной проверки подключились к установлению обстоятельств инцидента, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге водитель маршрутки отказался везти программиста с ДЦП Ивана Бакаидова, входящего в рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет Forbes. Водитель открыл дверь на светофоре и потребовал от Ивана выйти. За программиста вступился пассажир.