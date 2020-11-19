В Крыму пытались продать историческую брусчатку из Херсонеса

https://static.news.ru/photo/70c685ce-2a4e-11eb-ae4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

В Крыму разразился скандал после появления в Интернете объявления о продаже более тысячи квадратных метров исторической брусчатки с места крещения князя Владимира в севастопольском музее-заповеднике «Херсонес Таврический». Автор утверждал, что камни «100 лет пролежали во Всемирном наследии ЮНЕСКО», и просил всего 15 тысяч рублей.

Незадолго до этого на территории у Свято-Владимирского собора в Херсонесе действительно было демонтировано покрытие.

Необычное предложение, содержавшее множество грамматических ошибок, вызвало резонанс в социальных сетях. Жители полуострова возмутились разграблением памятника истории и культуры, а украинские СМИ обвинили в этом «российские оккупационные власти». После того как поднялась волна возмущения, объявление было удалено, оно провисело на сайте меньше суток, сообщает «Ридус».

Те же, кто успел дозвониться, были огорчены: им отвечали, что брусчатку уже забронировал некий заказчик из Москвы, который пожелал «украсить и зарядить положительной энергетикой» свою территорию.

В крымской фирме, от имени которой была заявлена продажа, поспешили откреститься от сомнительной торговли и заявили, что информация не соответствовала действительности. Там заверили: никакую брусчатку с античных развалин компания не продаёт, а объявление оказалось креативом сотрудника, который за такой маркетинговый ход уже «получил по голове» от руководства.

О реакции чиновников, правоохранителей на неоднозначную историю не сообщается.

Ранее, как писал NEWS.ru, мужчина из Санкт-Петербурга разместил в Интернете объявление о продаже сына. При этом он выбрал для публикации раздел «Животные», оценив ребёнка в 900 млн рублей.