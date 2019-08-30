Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина выступила с предложением о запуске хештега #УкраинаПораДомой для обращения к украинским органам власти.
По её словам, киевским властям пора встать на путь интеграции с Россией.
Только в таком случае Украина сможет вернуть себе положение развивающейся и цивилизованной страны, — отметила она.
Гридчина также заявила, что Украина сможет находиться в одном государстве с Крымом только в случае её возвращения в состав Российской Федерации, передаёт
Как писал News.ru, ранее глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе высказал мнение, что шансы нового состава Верховной рады вернуть полуостров в состав Украины равны нулю.