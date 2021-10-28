В Крыму предложили возбудить уголовное дело из-за скифского золота

В связи с решением Апелляционного суда Амстердама по коллекции скифского золота, принадлежащей музеям Крыма, следует возбудить уголовное дело о её хищении. Такого мнения придерживается замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве республики Крым при президенте России Александр Молохов. Его слова приводит РИА Новости.

Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов, — заявил он.

Молохов полагает, что дело должно быть возбуждено по статьям о хищении организованной группой предметов, имеющих особую ценность, и невозвращении культурных ценностей на территорию РФ (ст. 164 и ст. 190 УК РФ).

Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев была отправлена на выставку в Амстердаме ещё в феврале 2014 года — до воссоединения Крыма с Россией. Апелляционный суд 26 октября 2021 года постановил, что экспонаты должны быть переданы Украине.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководству регионального главка ведомства организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики.