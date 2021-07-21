В Крыму попал в аварию автобус с полусотней пассажиров
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:56, 21 июля 2021
Фото: 82.мвд.рф
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В курортном городе Алупке на южном берегу Крыма в рейсовый автобус почти с 50 пассажирами на борту врезалась машина. В автомобиле погиб один человек, среди пассажиров автобуса жертв нет, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД.
Водитель автомобиля ВАЗ-2104, двигаясь со стороны Севастополя, не справился с управлением и совершил столкновение с рейсовым автобусом Merсedes, который остановился на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров. В автобусе находилось 47 человек, никто из них не пострадал, — прокомментировали аварию в МВД по республике Крым.
ДТП случилось на автодороге Ялта — Севастополь. Водитель с пассажиром легковой машины направлены в больницу, один пассажир погиб.
Ранее очевидцы рассказали о поножовщине в автобусе Красноярск — Минусинск. Житель Абакана напал на водителя и пассажиров, по какой причине — свидетели не поняли.