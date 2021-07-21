В Крыму попал в аварию автобус с полусотней пассажиров

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До конца июля в Москве и Подмосковье не будет дождей. Единственный день, когда могут пойти осадки, это пятница, 23 июля. Об этом рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам специалиста, в июле в столичном регионе осадков выпало меньше половины месячной нормы. Это означает, что в лесах будет сухо и возрастёт опасность пожаров. Шувалов добавил, что до конца...