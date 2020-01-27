В Крыму могут появиться аналог Колизея и Парк Чудес, в котором будут собраны лучшие аттракционы мира. Проекты планируется создать в Белогорском районе полуострова.
Как
Проекты направят на рассмотрение в Минэкономразвития России.
Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Крыма согласился с решением первой инстанции о закрытии на месяц парка львов «Тайган». Деятельность питомника была приостановлена в начале декабря 2019 года из-за просроченного корма для животных и других нарушений. Директор парка Зубков считает санкцию неправомерной и заказной, а причину — надуманной.
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