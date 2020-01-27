https://static.news.ru/photo/f5a3dc96-4111-11ea-add5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matteo Nardone/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Крыму могут появиться аналог Колизея и Парк Чудес, в котором будут собраны лучшие аттракционы мира. Проекты планируется создать в Белогорском районе полуострова.

Как рассказал РИА Новости директор парка львов «Тайган» и частного зоопарка «Сказка» Олег Зубков, в Колизее будут проводиться эстрадно-концертные программы. Кроме того, под Евпаторией он намерен построить зоопарк «Солнышко».

Проекты направят на рассмотрение в Минэкономразвития России.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд Крыма согласился с решением первой инстанции о закрытии на месяц парка львов «Тайган». Деятельность питомника была приостановлена в начале декабря 2019 года из-за просроченного корма для животных и других нарушений. Директор парка Зубков считает санкцию неправомерной и заказной, а причину — надуманной.