В Крыму ответили на слова Маска о судьбе Одессы Константинов: освобождение Одессы станет ключом к безопасности юга РФ

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

Освобождение города Одессы от украинской национальной власти станет ключом к обеспечению безопасности юга России, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что Одесса всегда была русским городом, и ей чужд украинский национализм.

Одесса создавалась Россией и всегда была исторически русской территорией. Сегодня это ключ к стратегической безопасности для юга России, — сказал он.

По его словам, в Одессе живут русские люди, которые не приемлют украинский национализм и нацизм, навязанный нынешней украинской властью. Константинов отметил, что именно со стороны Одессы противник посылает на Крым ракеты и дроны, а также отправляет десанты смертников.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что Украина при условии продолжения конфликта может потерять Одессу и выход к Черному морю. По его мнению, России удастся занять еще больше украинской территории, если спецоперация затянется.

До этого Маск неоднократно заявлял, что Крым и Донбасс останутся за Россией. Он отмечал, что финансирование Украины не изменит ситуацию на передовой и лишь продлит конфликт, а также приведет к гибели еще 100 тысяч граждан республики.