https://static.news.ru/photo/eadcf182-d233-11e9-8886-fa163e074e61_660.jpg Владислав Ганжара Фото: deputyganzhara/vk.com

Депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара сравнил очередной протест киевских властей с «пустым сотрясанием воздуха».

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест в связи с проходящими в Крыму выборами в местные органы власти. Ведомство призвало другие страны «дать принципиальную оценку незаконным действиям России».

Мы наблюдаем пустое сотрясание воздуха со стороны украинского государства и его очередных институтов, которые в этом отношении имитируют просто бурную деятельность, — отметил депутат в интервью RT .

Он добавил, что выборы имеют абсолютно законные полномочия с точки зрения российского законодательства.

Ранее News.ru писал, что пользователи социальных сетей посмеялись над планами украинского лидера Владимира Зеленского по «возвращению» Крыма. По их мнению, все эти заявления напоминают происходящее в КВН.