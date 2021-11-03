В Крыму перестали требовать ПЦР-тест в отелях при наличии QR-кода

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов отменил требование о наличии ПЦР-теста для заселения гостей в отели, если у них есть QR-код. Это распоряжение вступит в силу с 8 ноября. Отрицательный результат теста потребуется только в случае предоставления справки о медицинском отводе от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внёс изменение в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым».

С 8 ноября 2021 года осуществление приема и размещения лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях возможно при предъявлении сертификата о прохождении вакцинации либо о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что жителей Крыма в возрасте старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, обязали уйти на самоизоляцию с 30 октября. Согласно указу, упомянутые категории граждан могут покидать свои жилища только для походов в магазин и с целью выноса мусора, а также в случае прямой угрозы жизни и здоровью. Работодателям поручено перевести таких сотрудников на дистанционный режим работы.

Действие указа не распространяется на граждан, привившихся или переболевших коронавирусом и имеющих соответствующие сертификаты или QR-коды.