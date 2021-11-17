В Крыму обжалуют решение суда о передаче скифского золота Украине

Россия намерена обжаловать решение Апелляционного суда Нидерландов о передаче скифского золота Украине. Жалобу в Верховный суд страны планируется подать до февраля, заявила РИА Новости директор Восточно-Крымского историко-культурного музея Татьяна Умрихина. В октябре суд постановил передать Украине коллекцию из двух тысяч артефактов, вывезенных из крымских музеев на выставку в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до вступления полуострова в состав России.

То, что принято решение подавать в высший суд, это уже абсолютно точно. У нас есть время для подготовки документов и подачи до февраля, — сказала Умрихина.

Она отметила, что Апелляционный суд Амстердама ещё не предоставил в музеи Крыма судебное решение о передаче коллекции.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов высказал опасение, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине оно будет утеряно для общества и окажется в частной коллекции. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководству крымского главка ведомства организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей, принадлежащих музеям республики.

Коллекция скифского золота, состоящая почти из двух тысяч артефактов, была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того как Крым вошёл в состав России. Впоследствии нидерландский музей решил не возвращать коллекцию в Крым. Он ждал решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. 26 октября 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил передать скифское золото Украине, отметив, что решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.