В Крыму объявили новое штормовое предупреждение

https://static.news.ru/photo/ed7fc746-d0f8-11eb-8e35-96000091f725_660.jpg Фото: 82.mchs.gov.ru

Крыму снова угрожают ливни и грозы. В связи с надвигающейся непогодой МЧС республики объявило штормовое предупреждение.

По данным экстренных служб, местами ожидаются очень сильные ливни, грозы и град. Порывы ветра будут достигать 15—20 метров в секунду. Штормовое предупреждение будет действовать с вечера 19 июня и до второй половины дня 20 июня.

В Крыму в ночь на 17 июня прошли сильные ливни. На востоке полуострова выпали почти две месячные нормы осадков. В результате в Керчи оказались подтопленными более 200 жилых домов, больница, а также обесточен центр города.

В ночь на 18 июня на Южном берегу Крыма основной удар стихии пришёлся на Ялту, в городе выпало более 135 мм осадков. Власти заявили, что такая серьёзная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. Режим ЧС регионального масштаба из-за сильных ливней введён, помимо Керчи и Ялты, в Феодосии и Кировском районе.