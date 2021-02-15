В Крыму назвали курорт с самым грязным морем

https://static.news.ru/photo/a4e707e4-6f94-11eb-bee8-96000091f725_660.jpg Алушта Фото: Server Amzayev/Global Look Press

Глава Минэкологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев заявил, что в Алуште с начала года было выявлено 16 случаев сброса сточных вод в море.

Всего за два месяца 2021 года в девяти городах и районах Крыма было выявлено 33 аналогичных факта. Это произошло в Кировском, Бахчисарайском, Симферопольском и Нижегородском районах, в Ялте, Симферополе, Судаке и Феодосии. Эти места считаются самыми грязными морскими курортами Крымского полуострова.

Как пишет «Московский Комсомолец», Нараев заверил, что виновные в произошедшем будут привлечены к административной ответственности. Меры по устранению ущерба уже приняты. Общая сумма ущерба за самовольные действия составляет 47,3 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, крымские чиновники объяснили причину подачи грязной воды в дома жителей. По словам главы госпредприятия «Вода Крыма» Владимира Баженова, это произошло по вине недобросовестного подрядчика, который не смог устранить неисправность в своих сетях. Он пояснил, что сейчас подача воды с этого направления остановлена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что снятие ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, запланировано на 1 марта. Об этом политик заявил 10 февраля на заседании оперативного штаба по коронавирусу. По его словам, масочный режим сохранится, скорее всего, до конца года — но вряд ли дольше.