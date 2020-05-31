В Крыму назвали больным украинского ведущего пожелавшего смерти его жителям

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Украинский телеведущий Остап Дроздов, пожелавший смерти жителям Крыма, является больным человеком. Об этом заявил глава общественной палаты Александр Форманчук.

Я хотел бы отметить, что этот человек, патологически ненавидящий Крым, Донбасс, все русское — он больной человек. Он болен неизлечимым вирусом так называемым украинского интегрального национализма, — заявил Форманчук.

По его словам, Дроздов своими высказываниями перещеголял многих националистов на Украине. Политик отметил, что телеведущий не соответствует профессии журналиста, писателя и публициста. Он выразил надежду, что его «мелькание» на украинских каналах будет недолговечным.

Профессионалы не могут себе позволить такого, национализм отрицает всё, что находится в рамках здравого смысла. Без здравого смысла нельзя анализировать любую ситуацию, — подчеркнул Форманчук, сообщает РИА Новости.

Остап Дрозов в эфире своего YouTube-канала заявил, что жители Крыма и Донбасса должны «сдохнуть» за их выбор России. Он подчеркнул, что является сторонником блокады Крыма и Донбасса.

NEWS.ru писал, что Дроздов назвал русскоязычных граждан Украины «одноклеточными». По его словам, никто не обязан понимать в стране русский язык, все должны знать «мову». Телеведущий призвал не знающих украинский язык отправиться в путешествие по городам Золотого кольца, а не по Западной Украине.