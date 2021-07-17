В Крыму часть детских лагерей переведут в закрытый режим

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В Крыму ужесточат коронавирусные ограничения для детских лагерей и организаций социального обслуживания, следует из указа главы республики Сергея Аксёнова.

Согласно изменениям, внесённым в указ главы республики о режиме повышенной готовности, детские лагеря, где менее 95% персонала привились двумя компонентами вакцины, с 1 августа перейдут в закрытый режим работы. Это означает, что персоналу будет запрещено проживать за пределами лагеря.

Учреждения социального обслуживания, в которых вакцинировались менее 95% сотрудников, перейдут на полную изоляцию.

Ранее сообщалось, что Следственные органы начали проверку после вспышки коронавирусной инфекции на территории детского лагеря «Байлак» на озере Чагытай в Тыве. Там заразились 66 детей и восемь сотрудников учреждения.