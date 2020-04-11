В крупнейшей больнице Воронежа у врача обнаружили коронавирус

https://static.news.ru/photo/07c4cad4-7bff-11ea-b8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Воронежская областная клиническая больница №1/vk.com

Тест на коронавирус у женщины-врача крупнейшей в регионе Воронежской областной больницы № 1 дал положительный результат.

Реаниматолог областной больницы № 1 находилась на больничном неделю. Далее обратилась к коллегам для проведения компьютерной томографии. Она показала признаки пневмонии, — сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Областные власти отмечают, что анализ на COVID-19 у женщины предварительный. Однако всех, кто общался с ней, изолировали.

Весь контактный круг по предварительным тестам дал отрицательный анализ, кроме супруга врача и доктора, проводившего компьютерную томографию. Их анализы тоже предварительные, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал, что в Коми в ближайшее время на карантин закроют Усинскую центральную районную больницу из-за врача, заразившегося коронавирусом. Медик 30 марта вернулся в Усинск из Санкт-Петербурга, где был в командировке, и сразу приступил к работе. В настоящее время пытаются установить всех пациентов и коллег, с которыми он контактировал. По информации источника Readovka, это будет уже шестая больница в республике, которую закрывают из-за сотрудника.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.