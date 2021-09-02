«Он в крови, воде и пиве»: эколог объяснил важность отказа от пластика

Проблема загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами, особенно одноразовой посудой, стоит остро не только в России, но и во всём мире, поэтому важно отказаться от использования подобных предметов как можно скорее, рассказал NEWS.ru руководитель экологического проекта Zeero Дмитрий Артамонов. Он отметил, что соответствующие стаканчики и тарелки можно заменить многоразовыми аналогами, «это лишь вопрос привычки».

Спикер добавил, что пластиковые микрочастицы находили в питьевой воде, крови человека и во всех популярных сортах немецкого пива во время соответствующих исследований.

Пластиковую вилку, например, можно заменить металлической, помыть и дать новому покупателю, бизнес без проблем перестроится, организует дезинфекцию. Кому-то придётся тяжело с организацией мойки столовых приборов, но проблем от одноразовых пластиковых предметов намного больше для всех нас. У пластика две проблемы. Первая — во всех видах пластика присутствуют опасные вещества. И вы этого не поймёте без особого анализа. Чем ниже качество пластика, тем больше там может быть опасных для человека веществ, — объяснил Артамонов.

По его словам, пластиковые изделия со временем начинают не разлагаться, а распадаться на небольшие частицы. Не важно, куда их выбросили — на свалку или в лес — они разносятся с водой и ветром, «возвращаясь» в организм человека.

Вопрос в том, сможем ли мы как-то уменьшить количество пластика. Или мы продолжим его выкидывать в окружающую среду и получать обратно в организм, — резюмировал Артамонов.

Накануне глава Минпромторга в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что отказаться от одноразового пластика до 2024 года невозможно, это приведёт к потере предприятиями выручки в размере 250 млрд рублей, передаёт «Интерфакс».

Ранее Министерство природы выступило с предложением отказаться от 28 видов товаров из пластика к 2024 году. Речь идёт об одноразовых пластиковых трубочках, тарелках, стаканах и приборах, крышках от стаканов, капсулах от кофе, ватных палочках, непрозрачных и цветных пластиковых бутылках, коробках и пачках для табачной продукции, упаковках для куриных и перепелиных яиц, а также нескольких видов пластиковых пакетов и сеток для овощей.