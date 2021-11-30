В Кронштадте школьник затушил снегом Вечный огонь

Первоклассник затушил снегом пламя Вечного огня в Кронштадте. Полиция провела с ним и его матерью профилактическую беседу. Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл накануне у пaмятника на Якорной площади у Морского собора в Кронштадте. Как запeчатлела камера наружного видеонаблюдения, мальчик сначала подошёл к мeмориалу, затем залез на чашу и несколько минут смотрел на огонь. После чего он набрал снега, засыпал пламя и ушёл домой. Полицейские быстрo установили личность ребёнка, им оказался ученик первого класса местной школы.

В отделе полиции с мамой и её сыном была проведена профилактическая беседа о недопустимости таких поступков. Материалы по данному инциденту в установленном порядке будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних, — говорится в сообщении.

30 августа сотрудники Следственного комитета по Республике Крым и городу Севастополю обратили внимание на видео, на котором двое подростков прикуривают сигареты от Вечного огня на мемориальном комплексе, посвящённом погибшим в годы Гражданской войны. Видео было снято их спутницами и сопровождалось смехом.