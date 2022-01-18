«Точных дат пока нет»: Песков о послании Путина Федеральному собранию

Точных дат, когда президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию, пока нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, появилась ли определённость с датой, сообщает ТАСС.

Подготовка ведётся, точных дат пока нет, — сказал пресс-секретарь.

В 2021 году Путин озвучил послание парламенту 21 апреля. Предстоящее послание станет 28-м в новейшей истории России и 18-м для Путина. Традиционно в выступлении глава государства излагает оценку положения дел в стране и основные задачи на перспективу.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин выступит на этот раз со своим традиционным посланием Федеральному собранию в начале 2022 года. Как сообщалось, учитывая, что сроки такого обращения президента к истеблишменту и народу неоднократно менялись, будучи весьма гибкими, такой анонс был воспринят в качестве подтверждения усилившегося динамизма политики Кремля. А что касается предполагаемого содержания послания, то тут, как всегда, любые гадания выглядят контрпродуктивными. Президент, как известно, лично его редактирует и до последнего момента вносит в текст необходимые событийные коррективы.