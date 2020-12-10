В Кремле заявили об отсутствии планов на введение локдауна

https://static.news.ru/photo/c49ebd2c-3b94-11eb-ab55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России действительно на фоне распространения коронавирусной инфекции вырос уровень смертности, но эта тенденция является общемировой. Вводить в стране новый локдаун правительство по-прежнему не планирует. Об этом 11 декабря сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что на территории России в течение прошедших суток медики выявили 28 585 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. В целом за пандемию в РФ заразились 2 597 711 человек. Кроме того, в стране за 24 часа зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с диагностированным COVID-19 — 613 летальных исходов за сутки. В общей сложности жертвами инфекции стали 45 893 россиянина.

Как отметил Песков, все разъяснения по поводу смертности уже дала вице-премьер Татьяна Голикова. Он подчеркнул, что число летальных случаев в связи с коронавирусом, ко всеобщему великому сожалению, и правда выросло.

Это общемировая тенденция. Все остальные разъяснения дала вице-премьер Голикова. Каких-то планов, ещё раз повторяю, по введению локдауна нет по-прежнему, — цитирует Пескова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, российские власти ожидают повышения показателей смертности в стране в ноябре и декабре этого года. Об этом заявила в ходе брифинга вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, показатель общей смертности за 10 месяцев текущего года в России на 9,7% выше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Политик также подчеркнула, что статистика смертности пациентов с коронавирусом не скрывается, а регулярно публикуется.