В Кремле заявили о неизбежности повторной вакцинации

https://static.news.ru/photo/0ea00b30-d279-11eb-b0ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Повторное введение вакцины от коронавируса неизбежно. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Ревакцинация будет и является неизбежной — не только вакцинация, но и ревакцинация — для тех, кто хочет обезопасить себя, обезопасить родных, близких и для тех, кто обязан обезопасить всех тех, кто окружает его, — подчеркнул он.

По его словам, ситуация с COVID-19 в стране сейчас тяжёлая. Он отметил, что тенденции сейчас «скорее плохие, чем хорошие».

Журналисты спросили представителя Кремля, волнует ли главу государства Владимира Путина, что россияне не понимают процедуру ревакцинации, а за анализ на антитела требуется платить деньги. Тот ответил, что позиция президента по ревакцинации «не важна, важно, что говорят производители, изобретатели и медики».

Что касается анализов — это недешёвое удовольствие. Разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведётся, насколько я знаю, — добавил он.

Ранее журналистам стало известно, что в России проведут повторную вакцинацию для людей, чей титр антител опустился до уровня, недостаточного для защиты от индийского штамма коронавируса.

21 июня в Московской области за сутки коронавирусом заразились 1,8 тысячи человек, что является максимальным значением с начала пандемии. Количество людей с выявленным коронавирусом возросло на 3%.

Кроме того, накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве почти у 90% заразившихся обнаружен индийский штамм коронавируса. Он отметил, что этот штамм распространяется быстрее уханьского, что и привело к взрывному росту заболеваемости и госпитализаций. Он подчеркнул, что самое неприятное заключается в том, что для того чтобы противостоять патогену, количество антител у человека должно быть почти в два раза выше, чем к уханьскому вирусу.