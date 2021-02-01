В Кремле заявили о недопустимости применения силы в отношении силовиков

https://static.news.ru/photo/413df362-6475-11eb-ba85-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В воскресенье, 31 января, на несогласованных акциях было очень много провокаторов и хулиганов. Они проявляли более или менее агрессивное поведение в отношении силовиков, что является недопустимым. С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он ответил, что именно из-за поведения провокаторов и хулиганов полиция, естественно, вынуждена действовать и принимать меры.

31 января по всей стране прошли акции в поддержку Навального. Силовики задержали на мероприятиях по всей стране 5021 человека, следует из данных правозащитного проекта «ОВД-Инфо». Это самая большая цифра за всё время существования проекта.

В некоторых населённых пунктах проходили жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге и Москве, например, силовики применяли электрошокеры против активистов. В настоящее время правоохранители установили личности десяти человек, которые применяли силу против сотрудников органов.

Песков отметил, что в отношении провокаторов надо действовать по всей строгости закона.

Что касается других людей, то ещё раз можно повторить тезис о доступности всего инструментария в высказывании своей точки зрения в рамках действующего закона и неприемлемости использования каких-либо незаконных акций в этих целях, — цитирует Пескова «Интерфакс».

Как ранее передавал NEWS.ru, Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении силовиков на акции в поддержку политика Алексея Навального, которая прошла в Санкт-Петербурге.