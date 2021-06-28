В Кремле заявили о фактическом отсутствии принудительной вакцинации

В России фактически и юридически нет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. <...> Это ситуация де-факто и де-юре такая, — сказал он.

По его словам, региональные власти требуют прививку для работы в некоторых отраслях, но это не принудительная вакцинация. Он отметил, что в Кремле не ждут, что все российские регионы введут обязательное получение прививки, так как подобные решения принимают отдельные руководители регионов в рамках особых полномочий.

Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики, — заключил он.

В Москве с 28 июня начали действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Доступ в кафе и рестораны, а также на мероприятия с численностью участников более 500 человек возможен только по QR-коду.

Получить QR-коды могут граждане, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, перенёсшие коронавирус в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.