В Кремле заявили о фактическом отсутствии принудительной вакцинации
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
12:34, 28 июня 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России фактически и юридически нет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.
В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. <...> Это ситуация де-факто и де-юре такая, — сказал он.
По его словам, региональные власти требуют прививку для работы в некоторых отраслях, но это не принудительная вакцинация. Он отметил, что в Кремле не ждут, что все российские регионы введут обязательное получение прививки, так как подобные решения принимают отдельные руководители регионов в рамках особых полномочий.
Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики, — заключил он.
В Москве с 28 июня начали действовать новые ограничения, связанные с распространением коронавируса. Доступ в кафе и рестораны, а также на мероприятия с численностью участников более 500 человек возможен только по QR-коду.
Получить QR-коды могут граждане, прошедшие процедуру вакцинации от COVID-19, перенёсшие коронавирус в последние полгода или имеющие отрицательный ПЦР-тест.