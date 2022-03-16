«Twitter не читаем»: Песков о переписке Рогозина и Маска
В Кремле прокомментировали переписку Рогозина и Маска в Twitter
Александр Чеков
Александр Чеков
13:51, 16 марта 2022
Фото: unsplash.com
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Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переписку руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и американского предпринимателя Илона Маска в Twitter. Он заявил, что в администрации президента не следят за ходом дискуссии, передаёт ТАСС.
Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина.
Рогозин ответил бизнесмену цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина. В комментариях к сообщению в Twitter Маск дал ответ на вопрос, удивится ли он, если президент России примет вызов. По словам основателя SpaceX, это было бы для него честью.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров призвал предпринимателя не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории».
Лётчик-космонавт Александр Лазуткин в разговоре с NEWS.ru призвал Маска делать подобные выпады только в сторону американского лидера. Россиянин добавил, что такие предложения не красят уважаемого человека.