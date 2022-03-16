«Twitter не читаем»: Песков о переписке Рогозина и Маска

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал переписку руководителя госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина и американского предпринимателя Илона Маска в Twitter. Он заявил, что в администрации президента не следят за ходом дискуссии, передаёт ТАСС.

Мы давно Twitter не читаем, — уточнил Песков.

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина.

Рогозин ответил бизнесмену цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина. В комментариях к сообщению в Twitter Маск дал ответ на вопрос, удивится ли он, если президент России примет вызов. По словам основателя SpaceX, это было бы для него честью.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров призвал предпринимателя не тягаться с главой РФ, поскольку у них «слишком разные весовые категории».

Лётчик-космонавт Александр Лазуткин в разговоре с NEWS.ru призвал Маска делать подобные выпады только в сторону американского лидера. Россиянин добавил, что такие предложения не красят уважаемого человека.