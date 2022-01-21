В Кремле прокомментировали возможность введения локдауна в Москве

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин активно обсуждали в ходе встречи тему заболеваемости коронавирусом. Однако о введении локдауна в Москве из-за роста числа заражённых речь не идёт. Приобретённый опыт позволяет столичным властям не акцентироваться на локдаунах, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Город первый сталкивается с волной. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же, приобретённый опыт позволяет не акцентироваться на локдаунах, — пояснил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил, что власти не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны. Однако меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в отдельных регионах России.

До этого Песков рассказал, что Кремль не видит необходимости в том, чтобы давать дополнительные указания регионам, как действовать в связи с распространением коронавируса, в том числе штамма «омикрон». Он подчеркнул, что главам субъектов предоставлены полномочия по предупреждению новых случаев заболевания COVID-19, в рамках которых они могут самостоятельно предпринимать шаги, исходя из эпидемиологической обстановки.