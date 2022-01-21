В Кремле прокомментировали возможность введения локдауна в Москве
Песков: о введении локдауна в Москве речь пока не идёт
Сергей Князев
Сергей Князев
12:39, 21 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин активно обсуждали в ходе встречи тему заболеваемости коронавирусом. Однако о введении локдауна в Москве из-за роста числа заражённых речь не идёт. Приобретённый опыт позволяет столичным властям не акцентироваться на локдаунах, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Город первый сталкивается с волной. Но речи о каких-то локдаунах не шло. Опять же, приобретённый опыт позволяет не акцентироваться на локдаунах,— пояснил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента заявил, что власти не планируют вводить локдаун в масштабах всей страны. Однако меры против распространения коронавирусной инфекции могут быть введены в отдельных регионах России.
До этого Песков рассказал, что Кремль не видит необходимости в том, чтобы давать дополнительные указания регионам, как действовать в связи с распространением коронавируса, в том числе штамма «омикрон». Он подчеркнул, что главам субъектов предоставлены полномочия по предупреждению новых случаев заболевания COVID-19, в рамках которых они могут самостоятельно предпринимать шаги, исходя из эпидемиологической обстановки.