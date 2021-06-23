В Кремле заявили, что все проблемы на производстве «Спутника V» решены

Претензии инспекции ВОЗ к производству вакцины от коронавируса «Спутник V» приняты во внимание, все проблемы исправлены. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.

Он подтвердил наличие выявленных инспекционной группой проблем.

Насколько нам известно, они (нарекания. — NEWS.ru) уже приняты во внимание и всё, что нужно было исправить, было исправлено, — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, российские ведомства осуществляют «самый жёсткий контроль» за соблюдением всех требований при производстве вакцин от COVID-19.

Накануне в Минпромторге РФ сообщили, что представители ВОЗ проверили четыре из семи площадок, где производится вакцина. К работе одной из них возникли претензии.

Они связаны в основном со стерильностью и охраной окружающей среды. Озабоченность экспертов вызвали стерильная фильтрация вакцины и меры по снижению риска заражений. Кроме того, проблемы возникли при проверке качества линий розлива препарата и халатов операторов.