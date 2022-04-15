В Кремле заявили, что Белгородская и Брянская области не просили помощи

Федеральный центр пока не получал запросов о помощи Белгородской и Брянской областей в восстановлении объектов после атак с территории Украины. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что повреждения незначительные и с ними могут справиться сами регионы. Его слова передаёт ТАСС.

Насколько мне известно, обращений от регионов на этот счёт не было. Там действительно есть повреждения, но это не какие-то значительные повреждения. Поэтому сил и средств регионов наверняка вполне достаточно, чтобы принять все необходимые меры, — заявил Песков.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о семи пострадавших в результате обстрела села Климово со стороны Украины. Его слова подтвердил представитель приёмного отделения Климовской центральной районной больницы. В тот же день село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины.

15 апреля местные жители опубликовали кадры с места событий, на которых виден столб дыма, вздымающийся к небу. По словам очевидцев, в центре Белгорода были слышны два хлопка, предположительно, из-за сработавшей системы ПВО, но официальных комментариев Минобороны пока не давало.

Накануне ВСУ атаковали два села в Белгородской области — Сподарюшино и Журавлёвка. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в Журавлёвке в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, а также пострадал один человек, который по неизвестным причинам оказался в населённом пункте после эвакуации.