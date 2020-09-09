В Кремле высказались против политизации разработки вакцины от COVID-19

Российская сторона против политизации процесса разработки вакцины против коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приостановку испытаний препарата компании AstraZeneca.
Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины, — цитирует его ТАСС.
По словам пресс-секретаря президента РФ, отечественные учёные далеко продвинулись в создании вакцины, а инцидент с AstraZeneca указывает на то, что каждой стране необходимо иметь несколько вакцин. Он пояснил, что это обеспечит надёжность результатов во время тестирования.
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни». В компании приняли решение пересмотреть, при этом отметили, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной.
Как писал NEWS.ru, в России стартовал третий этап испытаний вакцины «Спутник V». Песков заявил, что отечественный препарат надёжнее разработки AstraZeneca, поскольку является человеческой вакциной.