В Кремле высказались против политизации разработки вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/4a6703ce-f293-11ea-aed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Global Look Press

Российская сторона против политизации процесса разработки вакцины против коронавируса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приостановку испытаний препарата компании AstraZeneca.

Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины, — цитирует его ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента РФ, отечественные учёные далеко продвинулись в создании вакцины, а инцидент с AstraZeneca указывает на то, что каждой стране необходимо иметь несколько вакцин. Он пояснил, что это обеспечит надёжность результатов во время тестирования.

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни». В компании приняли решение пересмотреть, при этом отметили, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной.

Как писал NEWS.ru, в России стартовал третий этап испытаний вакцины «Спутник V». Песков заявил, что отечественный препарат надёжнее разработки AstraZeneca, поскольку является человеческой вакциной.