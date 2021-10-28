В Кремле высказались об инциденте с депутатом Рашкиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле знают об инциденте с депутатом Госдумы от КПРФ Валерием Рашкиным, которого в Саратовской области заметили с тушей лося в багажнике. По его словам, сейчас профильные ведомства разбираются в ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

Мы видели сообщения СМИ. Наши правоохранители и природоохранное ведомство должны прийти к соответствующим заключениям, — сказал Песков.

Ночью 29 октября в Саратовской области поймали депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Предположительно, он был пьян, а в багажнике автомобиля, которым он управлял, нашли мёртвого лося. От медосвидетельствования политик отказался.

По факту обнаружения туши лося в багажнике авто возбудили уголовное дело по статье «Незаконная охота». Предполагается, что на охоту выезжали две машины, одна из которых смогла скрыться, захватив ружья. Также не исключена версия, что депутат просто выбросил оружие в лесу, — на текущий день полиция обыскивает местность.

Сам же Рашкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что приехал в регион из Москвы для встречи с друзьями и просто «пошёл погулять по лесу», где и обнаружил тушу животного. По его словам, он отказался от медицинского освидетельствования, потому что «это Саратовская область, здесь всё что угодно может быть».