В Кремле высказались о введении ограничений из-за «омикрона»

Есть вероятность, что показатели заболеваемости коронавирусом из-за распространения штамма «омикрон» в России будут расти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. При этом, по его словам, мировая практика показала, что введение избыточных ограничений бессмысленно. В пятницу, 28 января, в стране был побит очередной рекорд суточной заболеваемости COVID-19, им заразились почти 100 тысяч человек.

Эти цифры пока меньше, чем в странах Западной Европы и США. Нельзя исключать, что они ещё будут увеличиваться. Мировой опыт показывает, что в плане «омикрона» никакие ограничения избыточные не имеют смысла. Каждый штамм со своими характеристиками вынуждает гибко ориентироваться и придерживаться тех режимов, которые наиболее предпочтительны, — сказал Песков.

Показатель суточной заболеваемости коронавирусом в России продолжает бить рекорды. К утру 28 января в стране было официально выявлено 98 040 новых случаев заражения инфекцией, это максимум за всё время пандемии. Количество госпитализированных достигло 14 046, скончались 673 человека, полностью выздоровели — 29 506.

Наибольшее количество заражений зафиксировано в Москве — там за сутки выявили 23 994 инфицированных. Количество госпитализаций в городе за сутки достигло 1383, выздоровели 5323 пациента, скончались — 74.