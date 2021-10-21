В Кремле высказались о возможности новых ограничений из-за COVID-19

Российские власти в настоящее время не рассматривают более жёстких ограничительных мер для снижения заболеваемости COVID-19. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, при этом посетовав на проблему с сознательностью россиян в вопросе вакцинации, передаёт ТАСС.

Пока каких-то других дополнительных мер не предусматривается, — цитирует его агентство.

Однако, по словам Пескова, определить эффективность режима нерабочих дней в России будет трудно. В стране, не смотря на наработанные врачами методики и протоколы лечения, остаётся «проблема с сознательностью граждан».

Он добавил, что в России вакцинируются хуже, чем в ряде европейских стран. Это приводит к тому, что на фоне возникновения новых более агрессивных штаммов больше людей заболевает.

Это да, это та реальность, которая сейчас имеет место быть, — резюмировал он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих выходных с сохранением зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября.