В Кремле высказали отношение к ситуации с обвинениями Кадырова

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Власти Ленинградской области вводят внеплановые каникулы для всех учащихся школ из-за эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщает региональный оперштаб. Выходные у школьников продлятся с 7 по 20 февраля. Отмечается, что губернатор подпишет соответствующее распоряжение в ближайшее время. Ранее на дистанционное обучение перевели всех старшеклассников Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области будут введены внеплановые каникулы для всех школьников с 7 по 20 февраля. Решение принято штабом по нераспространению коронавируса в Ленинградской области, — говорится в сообщении. Ранее сообщалось,...