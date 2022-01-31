В Кремле высказали отношение к ситуации с обвинениями Кадырова
Песков: нет необходимости следить за ситуацией с обвинениями Кадырова
Анна Акимова
Анна Акимова
13:01, 01 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
В отслеживании ситуации с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова нет необходимости, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. По его словам, правоохранительные органы чётко выполняют функции. Накануне журналисты «Новой газеты» обратились в Следственный комитет с требованием возбудить против Кадырова дело после того, как он назвал «пособниками террористов» члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку издания Елену Милашину.
Там есть определённые обвинения в адрес Кадырова, которые озвучиваются из заграницы. Но Кремль не имеет возможности с этим разбираться. Если у этих граждан РФ есть опасения, связанные со своей безопасностью, то они как минимум должны обратиться в правоохранительные органы, — сказал Песков