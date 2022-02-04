В Кремле высказали мнение о кровной мести в Чечне

Вопрос кровной мести является традиционным для Чеченской Республики, но не коррелирует с законодательством РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости. Ранее ряд высокопоставленных чеченских чиновников и силовиков записали видеообращение к семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, в котором обещают «спросить с них за слова». До них с подобным заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов, пообещав Янгулбаевым кровную месть.

Это вопрос традиционный для этого региона. Эта традиция не коррелирует с законодательством РФ, — сказал Песков.

На вопрос, как именно видят в Кремле разрешение этого несоответствия, Песков затруднился ответить.

Не могу вам сказать. Единственное, что, конечно, верховенство закона — это является основным тезисом в данной ситуации, — резюмировал он.

Ранее высокопоставленные чиновники и силовики Чечни записали видеообращение к семье экс-судьи Сайди Янгулбаева, в котором обещают «спросить с них за слова». В частности, зампред правительства республики Абузайд Висмурадов заявил, что сейчас нет важнее дел, чем найти родственников Янгулбаева и «отрезать им головы» (перевод на русский язык был опубликован на YouTube-канале «1ADAT 2» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена)). До этого с подобным заявлением выступил депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов.

Глава республики Рамзан Кадыров обвинил семью экс-судьи в призывах к терроризму и экстремизму, а также в причастности к организации нападения в Турции на бывшего работника правоохранительных органов Чечни. Кадыров подчеркнул, что семью экс-судьи «ждёт место либо в тюрьме, либо под землёй».

20 января чеченские силовики задержали супругу экс-судьи Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде. Женщину, страдающую сахарным диабетом, увезли в Чечню на допрос. На следующий день судья вместе с дочерью покинул Россию.