В Кремле выразили недовольство ходом вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/87ee6896-cf4b-11eb-bdee-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что в Кремле недовольны ходом вакцинации от коронавируса в России.

Представитель Кремля сказал, что в стране созданы все необходимые условия для эффективного проведения прививочной кампании. Тем не менее люди всё равно отказываются от вакцинации.

У нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования с учётом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере, — отметил Песков.

Как рассказывала адвокат и врач Анна в разговоре с NEWS.ru, одной из причин отказа людей от препаратов является недостаток точной информации о побочных эффектах после вакцинации, а также о летальности вакцин. Кроме того, специалист заметила, что принудительная вакцинация нарушает Конституцию и ФЗ об охране здоровья граждан.

Ранее зампред правительства Московской области Вячеслав Духин рассказал, что около 670 тысяч человек подлежат обязательной вакцинации от коронавируса в Подмосковье. Он отметил, что в той категории организаций, которых обязали вакцинировать своих сотрудников, работает чуть больше одного миллиона человек.