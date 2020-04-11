В Кремле рассказали, когда россиянам ждать пика заболеваемости COVID-19

https://static.news.ru/photo/0811ee46-7bea-11ea-ba08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Кремле рассказали, когда можно ожидать приближения пика заболеваемости коронавирусом в России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, примерный срок выхода на плато станет ясен через пару недель.

Предположительно, в течение предстоящей пары недель будет понимание, приблизились ли мы к пику заболеваемости или когда мы к нему приблизимся, — сообщил он в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

По его словам, президент Владимир Путин проводил совещание с вирусологами. Точную оценку никто из них дать пока не может.

По состоянию на середину дня 11 апреля в России более 13,5 тысячи официально зарегистрированных фактов инфицирования, 106 человек скончались, 1045 справились с болезнью.

Ранее NEWS.ru писал, что научный центр «Вектор» закупил 20 низших обезьян для тестирования перспективных российских вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. По словам замдиректора по науке НИИ медицинской приматологии Джины Карал-оглы, результаты испытаний на приматах — «двойниках» человека можно будет с минимальной коррекцией спроецировать на людей.