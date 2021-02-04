В Кремле сообщили о мерах по размещению задержанных на митингах граждан

https://static.news.ru/photo/d8897358-66d3-11eb-8831-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти принимают все возможные меры, чтобы разместить в изоляторах граждан, которые были задержаны в ходе несогласованных акций протеста. Профильные ведомства исправляют возникшие проблемы с оформлением. Об этом в разговоре с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несогласованные акции протеста прошли в российских городах, включая Москву, 23 и 31 января, а также 2 февраля. Активисты вышли на улицу в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого задержали при возвращении в Москву после лечения в Германии и приговорили к 3,5 года колонии по делу «Ив Роше».

В ходе протестов по России были задержаны более пяти тысяч человек.

Как отметил Песков, в настоящее время профильные ведомства принимают все возможные меры, чтобы разместить задержанных и исправить проблемы, которые возникли с оформлением. Также он объяснил причину произошедших неполадок. По словам представителя Кремля, на акциях было задержано больше людей, чем могут обработать изоляторы. Кроме того, количество участников митингов, попавших в места временного заключения, превышает число, возможное для оформления в сжатые сроки.

Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Безусловно, соответствующие органы принимают все возможные меры с тем, чтобы исправить эту ситуацию, — цитирует пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, задержание демонстрантов, принимающих участие в несанкционированных властями акциях протеста, нельзя назвать репрессиями власти в отношении оппозиционных активистов, сказал Песков.