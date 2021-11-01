В Кремле оценили возможность скорого взаимопризнания вакцин от COVID
Сергей Князев
Сергей Князев
12:09, 01 ноября 2021
Дмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Кремле рассчитывают на «положительные результаты» в вопросе взаимного признания вакцин от коронавируса в ближайшем будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.
Это сложный процесс, хотя и здесь мы хорошо двигаемся. Мы надеемся, что всё-таки уже в обозримой перспективе здесь тоже будут положительные результаты, но в рамках взаимного [признания], — сказал он.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус передал главе российского МИД Сергею Лаврову слова благодарности президенту РФ Владимиру Путину за его призыв к взаимному признанию вакцин от коронавируса странами «Большой двадцатки».
Во время своего выступления на саммите G20 в режиме видеоконференции Путин заявил о вреде недобросовестной конкуренции, из-за чего до сегодняшнего дня ещё не все страны мира имеют возможность приобрести вакцины и другие ресурсы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала взаимное признание вакцин в странах, относящихся к «двадцатке», масштабным шагом вперёд в борьбе с пандемией коронавируса.