В Кремле оценили возможность скорого взаимопризнания вакцин от COVID

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В России выявлено три случая заражения штаммом COVID-19 «мю» и один случай штамма «лямбда». Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, передаёт РИА Новости.

«Лямбда» у нас на территории Российской Федерации при обновлении вариантов <...> встречался всего лишь один раз, а генный вариант «мю» — три раза, — заявил директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии...