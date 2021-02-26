Кремль прокомментировал идею введения паспортов вакцинации в Евросоюзе

https://static.news.ru/photo/63d8c6c0-781d-11eb-bf12-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская Федерация будет отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе, а если проект реализуют, то это станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому вопросу. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Пока об этом говорить преждевременно. Подобные договорённости и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать, — цитирует РИА Новости представителя Кремля, ответившего на вопрос о том, повлияет ли этот шаг ЕС на решение о введении подобных сертификатов в РФ.

Песков предположил, что механизм по введению сертификатов уже проработан и понятен странам, входящим в ЕС. Он добавил, что в случае если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться, то это, конечно, станет предметом для переговоров с европейцами.

Представитель Кремля назвал электронные сертификаты о вакцинации достаточно важной темой и напомнил, что пока никаких международных договорённостей на этот счёт нет и «они вряд ли возможны». В данном случае это процессы, которые проходят внутри Евросоюза.

Но будем, конечно, самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас, — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС заявила, что руководители стран Европейского союза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса. Она отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь. По её словам, немецкие власти приняли решение о разработке подобного сертификата на национальном уровне.

До этого стало известно, что власти Дании намерены ввести в стране цифровые «ковид-паспорта» с информацией о вакцинации населения. Конфедерация датской промышленности и торговая палата королевства уже достигли соглашения с правительством.

Между тем председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила ранее, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. Она сказала, что в РФ будут вести реестр людей, которые прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции нового типа. Однако никаких «коронавирусных паспортов» власти вводить не планируют, писал NEWS.ru.