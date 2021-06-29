В Кремле сдвинут сроки достижения коллективного иммунитета

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что привить 60% россиян к началу осени не получится. По его словам, власти будут переносить плановые сроки достижения коллективного иммунитета в стране, передаёт ТАСС.

Только сейчас количество желающих сделать прививку «более-менее» начало расти. Однако до этого динамика вакцинации была низкой, несмотря на возможности, созданные государством.

Очевидно, что 60% привить [к осени] не удастся, мы видим, что только на этой неделе более-менее стало расти количество желающих вакцинироваться, — сказал он.

Песков отметил, что сроки достижения коллективного иммунитета придётся «сдвигать вправо».

Ранее СМИ сообщили, что Федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом отказался от требования привить от COVID-19 60% всего взрослого населения страны. Теперь от региональных властей требуют вакцинировать хотя бы 30–35% россиян.

Сейчас всё больше регионов России принимают решение об обязательной вакцинации от COVID-19. Первой обязательную вакцинацию ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач столицы обязала привиться от коронавируса 60% сотрудников в сфере услуг, торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Примеру Москвы последовали некоторые российские регионы. Непривитым работникам пригрозили отстранением без выплаты зарплаты.