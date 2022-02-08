«В Кремле — ремонт»: Песков о размещении Макрона в гостинице

Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Москву на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным переночевал в одном из отелей столицы, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК. Он добавил, что сейчас в Кремле идёт ремонт.

Это выбор наших гостей. Большинство гостей всё-таки предпочитает жить в гостиницах, потому что в Кремле не может разместиться вся делегация многочисленная по понятным причинам, — заявил Песков.

Он добавил, что не знает, в каком отеле останавливалась французская делегация.

Переговоры Путина и Макрона состоялись 7 февраля в Москве. Французский лидер отметил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Он пообещал рассказать украинскому президенту Владимиру Зеленскому о том, что исполнение Минских соглашений приведёт к прогрессу и это поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.

Путин, в свою очередь, сообщил, что его французскому коллеге «непросто придётся» на переговорах с руководством Украины, так как это «сложный комплекс вопросов», который занял несколько часов. Также он пояснил, что Украина уже дважды пыталась решить конфликт в Донбассе военным путём. И теперь неясно, будет ли Киев исполнять «Минск-2» или предпримет ещё одну попытку решить конфликт силой.