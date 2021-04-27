В Кремле рассказали, как работает кешбэк на детские путёвки

https://static.news.ru/photo/582976c4-a740-11eb-a9c2-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как программа кешбэка повлияет на детские путёвки. Он рассказал, что механизм не будет действовать на приобретённые до его введения туры. Тем не менее кабмин обратит внимание и на этот вопрос, пишет РИА Новости.

Об этом сейчас речи не идёт. И об этом президент не говорил. Обратной силы это решение не имеет, — рассказал Песков.

Он отметил, что кабмин обратит внимание на случаи, если люди начнут массово возвращать уже приобретённые путёвки, чтобы после купить туры уже с кешбэком. Тем не менее неизвестно, какие будут приняты меры.

Я не знаю, возможен ли возврат денег за эти путёвки, которые уже приобретены. Это всё нужно смотреть на условия тех договоров, которые были подписаны, — добавил представитель Кремля.

Ранее зампредседателя российского правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что в ближайшее время кабмин рассмотрит продление программы туристического кешбэка. Кроме того, министры обсудят дополнительные объёмы финансирования программы в размере 4,7 млрд рублей, которые уже согласованы с Минфином.