В Кремле рассказали об отношении к петиции об отставке Кадырова

В Кремле не воспринимают всерьёз петицию с требованием отставки главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, поскольку голоса под ней могут быть накручены ботами, приводит ТАСС слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он также отметил, что в президентской администрации следят за реакцией руководства Чечни на разговор Путина с Кадыровым, который состоялся на прошлой неделе. Ранее петицию опубликовал на сайте Change.org политик Илья Яшин. Её подписали более 13 тысяч человек из необходимых 15 тысяч.

Там обезличенное голосование, которое может накручиваться ботами и так далее. Ну, соответствующим образом и относимся к этому, — сказал Песков.

Ранее стало известно, что 20 января чеченские силовики задержали супругу бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву в Нижнем Новгороде. Женщину увезли в Чечню на допрос. На следующий день экс-судья вместе с дочерью покинул Россию.

Впоследствии Мусаеву арестовали на 15 суток за «сопротивление законным требованиям полицейского». Ей предъявили обвинение в применении опасного для жизни и здоровья насилия к сотруднику полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ) и поместили под стражу на два месяца.

После задержания Мусаевой ряд высокопоставленных чеченских чиновников и силовиков записали видеообращение к семье экс-судьи, в котором пообещали «спросить с них за слова». Обращение было опубликовано в Instagram-аккаунте зампредседателя правительства Чечни Абузайда Висмурадова, по словам которого, сейчас нет важнее дел, чем найти родственников Янгулбаева и «отрезать им головы».

Депутат Госдумы от «Единой России» Адам Делимханов пообещал Янгулбаевым кровную месть.

Кадыров, комментируя ситуацию с задержанием Мусаевой, назвал члена президентского Совета по правам человека Игоря Каляпина и журналистку Милашину «пособниками террористов», которые «зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашёптывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».

Впоследствии журналистку «Новой газеты» Елену Милашину командировали за границу на фоне обвинений Кадырова в «пособничестве террористам». Издание сообщило, что Милашина следует утверждённым в редакции протоколам безопасности, а её отсутствие в РФ не отразится на освещении прав человека в Чеченской Республике.