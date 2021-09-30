В Кремле рассказали об адъютанте Путина, заболевшем коронавирусом

Адъютант президента Владимира Путина, который заразился коронавирусом, переболел в самой лёгкой форме, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Глава государства работал с ним с утра до вечера. Об этом пишет РИА Новости.

Мне сам президент говорил, что он (адъютант. — NEWS.ru) же всё равно был привитый. Он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привитый, и поэтому, собственно, у него единожды поднималась температура свыше 37 и прошло в максимально лёгкой форме, — отметил представитель Кремля.

Среди людей из окружения Путина, которые заразились COVID-19, не было ни одного случая тяжёлого течения заболевания. В то же время у многих коронавирус протекает без симптомов.

Коронавирус это такая штука заразная, и сам тот факт, что несмотря на все принимаемые меры предосторожности, всё-таки полностью застраховаться от инфицирования нельзя, вот ещё раз показывает, что главное — прививаться, — добавил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства не исключил, что президенту и в будущем придётся уходить на самоизоляцию. По его словам, это почти не сказывается на работе.

Накануне Путин рассказал, что среди людей из его окружения, которые заболели коронавирусом, есть адъютант, с которым он работал с утра до вечера. По словам главы государства, у него остаётся высокий титр антител к COVID-19.

14 сентября Путин сообщил, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса, выявленных у людей из его окружения. Позже он отметил, что COVID-19 заразились десятки людей в его ближайшем окружении. Личности заболевших глава государства раскрывать не стал, однако призвал «не забывать вовремя ревакцинироваться».