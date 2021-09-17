В Кремле рассказали о самочувствии Путина

Ушедший на самоизоляцию президент Владимир Путин чувствует себя хорошо. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Хорошо, как обычно, чувствует себя, — сказал пресс-секретарь главы государства.

Путин объявил об уходе на самоизоляцию 14 сентября. По его словам, решение об этом было принято после контакта с заразившимся коронавирусом. Глава государства отметил, что инфекцию выявили у нескольких десятков человек из его окружения.

В администрации президента отметили, что карантинный режим он будет соблюдать по меньшей мере неделю. Однако это не отразится на его рабочем графике.

Песков заявил, что люди из окружения Путина заразились коронавирусом из-за того, что не прошли своевременно процедуру ревакцинации. Он также добавил, что все они переносят заболевание бессимптомно или в лёгкой форме.