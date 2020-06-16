В Кремле рассказали о предстоящем формате прямой линии Путина

https://static.news.ru/photo/0fbf7570-afb9-11ea-99ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что прямая линия Владимира Путина с гражданами России пройдёт в обычном формате. Дата мероприятия будет назначена позже.

Песков также отметил, что совещание Путина, прошедшее накануне, в ходе которого обсуждалась реализация мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях пандемии, не стоит сравнивать с прямой линией, сообщает «Экономика сегодня».

Традиционно прямая линия с Путиным проходит в июне. В прошлом году она состоялась 20 июня и продолжалась более четырёх часов. За время трансляции президент России ответил на 81 вопрос. Впервые подобный разговор с россиянами состоялся в 2001 году.

Ранее NEWS.ru писал, что накануне начала голосования по поправкам президент может обратиться к нации. Вопрос сейчас заключается в точном времени такого обращения — скажет ли президент своё слово в день военного парада или уже 25 июня, вместе со стартом недельного марафона голосования.