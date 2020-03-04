https://static.news.ru/photo/38ef9672-5dfd-11ea-a126-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин принимает те же гигиенические меры по защите от коронавируса, что доступны и остальным гражданам. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, для предотвращения попадания коронавируса в близкую к президенту среду делается всё возможное.

На самом деле речь идёт об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне применять любые граждане РФ, — цитирует Пескова ТАСС.

Также пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов, как в настоящее время обстоят дела с коронавирусом в Москве. Как подчеркнул Песков, ситуация с инфекцией в столице не усложнялась.

По данным на 4 марта, в мире коронавирусом заразились более 93 тысяч человек, 3,2 тысячи умерли, более 50 тысяч выздоровели.

Как ранее передавал NEWS.ru, вспышка коронавируса в Республике Корея повлияла на планы лидера страны Мун Чжэ Ина. Южнокорейский президент отменил запланированные на середину марта поездки в зарубежные государства.

Политик должен был посетить ОАЭ, Египет и Турцию.